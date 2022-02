Calcio: Zielinski “Crediamo allo scudetto, testa al Venezia”

Il polacco "Siamo un gruppo che ha tanta qualità" NAPOLI (ITALPRESS) – "Crediamo nella nostra forza e possiamo lottare per vincere scudetto". Così il centrocampista polacco Piotr Zielinski, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a 48 ore circa dal match di campionato, in trasferta, contro il Venezia. "Con Spalletti mi trovo benissimo, non so se è la mia migliore stagione perchè non è ancora terminata. Io spero sempre di fare meglio e crescere. Di certo il mister ci guida come un maestro, ci dò una grande mano e sta lavorando in piena sintonia con noi", ha aggiunto il giocatore azzurro. "Siamo un gruppo che ha tanta qualità, abbiamo una squadra forte che può lottare per il vertice. Faremo di tutto per vincere ogni gara. Ci aspetta un mese molto impegnativo e vogliamo dare il massimo. Crediamo allo scudetto, ci sono tanti punti da conquistare e nessun obiettivo è irraggiungibile in questo momento. La rosa è pronta per affrontare ogni avversario faccia a faccia", ha continuato Zielinski. "La prima gara che conta, ora, è Venezia. Andiamo su un campo difficile, contro una squadra che sta facendo molto bene. Sappiamo che ci saranno delle insidie ma siamo anche convinti di poter ottenere il massimo attraverso il nostro gioco", ha precisato il polacco. "Abbiamo sempre bisogno del nostro pubblico, che è il più bello e appassionato d'Italia. I tifosi sono una nostra forza in più. Però, ripeto, adesso la testa è solo per la gara fuori casa di Venezia. Dobbiamo avere la mentalità vincente in ogni sfida che ci aspetta", ha concluso Zielinski. (ITALPRESS). pdm/com 04-Feb-22 14:05