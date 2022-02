Il Papa ospite di Fazio: annuncio, emozione, polemiche

Fabio Fazio stranamente due settimane fa aveva dichiarato durante la sua trasmissione “Che Tempo che fa” che Papa Francesco era “uno dei nostri”, una grande personalità e guida, insomma aveva tessuto le lodi Bergoglio.

Guarda caso, passa qualche giorno e spunta il Papa ospite della trasmissione. Ma non si sa ancora se si siederà sul divanetto o sarà in collegamento.

Attenderemo, per scoprirlo, domenica 6 febbraio su Rai1. L’annuncio è arrivato sui canali social della Rai. L’ultima apparizione sulla tv italiana per il Papa è stata su Canale 5, dove aveva rilasciato una lunga intervista al Tg5 lo scorso dicembre, poco prima di Natale.

Non tutti sono d’accordo con questa prassi del papa succeduto a Ratzinger di rilasciare interviste esclusive su un canale prescelto. L’altra volta la polemica scoppiò per la scelta del canale. A protestare era stato tra gli altri il senatore di Italia viva Michele Anzaldi, che su Twitter aveva parlato di: «schiaffo alla Rai che, a differenza di Mediaset, ha pure una costosa struttura dedicata, Rai Vaticano».

Si vede che il messaggio è arrivato. O forse, più semplicemente, Fabio Fazio e Bergoglio si capiscono e si “pijano” come si dice a Roma. E infatti il conduttore è emozionatissimo: con profonda emozione e con immensa gioia, annunciamo che domenica Sua Santità Papa Francesco sarà a @chetempochefa.

Forse questa supera tutte le ospitate avute fin qui: Lady Gaga, Barack Obama, Matthew McConaughey, Whoopi Goldberg, Ed Sheeran, Pedro Almodovar, Quentin Tarantino, Brian May e tanti altri.

Ovviamente non mancano le polemiche. L’ala intransigente ha già commentato chiedendosi se a furia di aprirsi al mondo, la Chiesa se ne sia lasciata assorbire. Per non perdere il contatto con il mondo, sta perdendo il senso dei suoi insegnamenti?