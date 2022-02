Kilde il migliore nella seconda prova della discesa olimpica

Quinto tempo per Paris, nono Innerhofer. YANQING (CINA) (ITALPRESS) – Slittata di un'ora a causa del forte vento, la seconda prova della discesa olimpica dei Giochi di Pechino vede al comando Aleksander Aamodt Kilde. Allo Yanqing National Alpine Skiing Centre, il norvegese taglia il traguardo dopo 1'43"72, precedendo di 6 centesimi l'austriaco Max Franz, terzo il canadese Broderick Thompson a 0"20. Il migliore degli azzurri è Dominik Paris, quinto a 0"47 da Kilde, un po' più indietro Christof Innerhofer, nono a 0"57, Matteo Marsaglia è 25^ (+1"10). Nella giornata di sabato è prevista la terza e ultima prova, per le medaglie appuntamento a domenica alle 11 ora locale, le 4 in Italia. (ITALPRESS). glb/red 04-Feb-22 06:46