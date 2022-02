Il velocista delle Fiamme Oro è già in Cina PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Si allarga il gruppo azzurro dello sci alpino ai Giochi Invernali. Mattia Casse, velocista tesserato per le Fiamme Oro, ha raggiunto Pechino, mettendosi a disposizione della squadra italiana visto il numero ristretto degli atleti azzurri dello sci alpino e la frequenza dei contatti stretti che stanno emergendo in queste prime giornate dei Giochi. (ITALPRESS). glb/com 04-Feb-22 07:24