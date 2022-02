Rugby: Sei Nazioni. Scelto il XV azzurro per gara contro la Francia

Due gli esordienti nel team di Crowley: Menoncello e Halahifi. ROMA (ITALPRESS) – Kieran Crowley, commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica, alle 16, affronterà la Francia, allo "Stade de France" di Parigi, nella prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2022, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, con collegamento a partire dalle 15.15. Sarà il confronto numero 47 tra le due squadre che chiuderanno il primo turno del torneo. Triangolo allargato formato da Padovani, Ioane e l'esordiente Tommaso Menoncello che – dopo aver disputato il Sei Nazioni Under 20 con gli azzurrini – scenderà per la prima volta in campo con la squadra guidata da Kieran Crowley. Torna dal primo minuto – dopo il match contro gli All Blacks – la coppia di centri formata da Brex e Zanon; mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Varney. In terza linea, assieme a Michele Lamaro, alla quarta uscita da capitano degli azzurri, scenderanno in campo Sebastian Negri e il secondo esordiente nel XV titolare, Toa Halahifi. Seconda linea formata da Ruzza e Cannone; mentre in prima linea insieme a Fischetti e Lucchesi si rivede Tiziano Pasquali che torna a vestire la maglia azzurra dopo l'ultima apparizione datata 22 settembre 2019 durante la RWC in Giappone. In panchina, assieme agli esordienti Zuliani e Marin, pronti a subentrare a gara in corso Faiva, Nemer, Zilocchi, Fuser, Pettinelli e Braley. Sono rientrati presso il proprio club di appartenenza Neculai, Sisi, Bruno, Lucchin e Da Re, mentre il resto del gruppo si sposterà a Parigi. "Il lavoro svolto in queste settimane di preparazione, verso l'esordio al Sei Nazioni, è stato intenso e di qualità. C'è tanta energia nel gruppo e consapevolezza di scendere in campo in uno dei tornei più importanti nel mondo del rugby e dello sport. Focus sulla nostra prestazione: sarà importante restare lucidi nei momenti chiave della partita", ha dichiarato Kiean Crowley. Arbitrerà il match lo scozzese Mike Adamson. Questa la formazione azzurra che scenderà in campo: 15 Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 30 Caps) 14 Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, Esordiente) 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 8 Caps) 12 Marco Zanon (Benetton Rugby, 7 Caps) 11 Montanna Ioane (Benetton Rugby, 9 Caps) 10 Paolo Garbisi (Montpellier, 13 Caps) 9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 9 Caps) 8 Toa Halafihi (Benetton Rugby, Esordiente) 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 10 Caps) – Capitano 6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 36 Caps) 5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 25 Caps) 4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 15 Caps) 3 Tiziano Pasquali (Benetton Rugby, 21 Caps) 2 Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby, 8 Caps) 1 Danilo Fischetti (Zebre Parma, 15 Caps) (ITALPRESS). pdm/com 04-Feb-22 13:50