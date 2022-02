Svelata la nuova Yamaha, Quartararo “Voglio ripetermi”

Il campione del mondo in carica e Morbidelli pronti per la stagione 2022. ROMA (ITALPRESS) – Un centauro campione del mondo in carica e un altro in cerca di riscatto dopo una stagione sfortunata. Le premesse per il 2022 della Yamaha, in attesa delle prime risposte in pista, sembrano ottime con l'iridato Fabio Quartararo e il talento di Franco Morbidelli in sella alle nuove M1 della Monster Energy, svelate pubblicamente questa mattina. "Credo di aver realizzato il titolo mondiale molto più adesso di quando l'ho vinto, a Misano. È stata una pausa invernale diversa, con tanti eventi, ma per me è stato bello perché ho potuto celebrare il titolo con squadra, famiglia e amici. Ma non ho mai smesso di allenarmi per più di tre giorni, la motivazione è quella di ripetermi", ha affermato "El Diablo" Quartararo, nel corso della presentazione del team. Un inverno di duro lavoro per il compagno di team Morbidelli, chiamato a un pieno recupero dopo l'operazione al ginocchio alla quale si è sottoposto nel mezzo della scorsa stagione. "Ho passato molto tempo in palestra, ma penso che il peggio sia alle spalle. Ora conta solo tornare in buona forma e vedere cosa accade poi in moto. L'obiettivo principale è quello di essere veloci e lottare per qualcosa di importante alla fine del campionato. Qui ho trovato un ambiente sereno, conoscevo già alcune persone grazie a Valentino Rossi e ci sono anche molti italiani, il che non è male", ha spiegato "Morbido". "L'area principale da migliorare è quella della velocità massima. Abbiamo sofferto molto nella passata stagione. In Giappone hanno lavorato sodo in questo senso", ha dichiarato inece il team director, Massimo Meregalli. Carico anche il team principal, Lin Jarvis: "Lo scorso è stato un anno importante, il nostro 60° anniversario nelle corse e abbiamo vinto in tutto il mondo ma soprattutto il titolo di MotoGP, a sei anni di distanza dall'ultimo". "È stato gratificante per tutto il team tornare al top. Quartararo avrà forse un po' di peso all'inizio ma lavora benissimo con moto e squadra, Morbidelli è tornato nel 2021 quando non era ancora al top e spero di rivedere tutto il suo potenziale", ha concluso Jarvis. (ITALPRESS). spf/pdm/red 04-Feb-22 09:45