Tennis: Sonego eliminato nei quarti del torneo Atp di Cordoba

Il torinese, numero 23 del ranking, si è arreso in due set a Ramos-Vinolas CORDOBA (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego esce di scena nei quarti di finale del "Cordoba Open", torneo ATP 250 con 538.160 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Predio del Polo Deportivo Kempes di Cordoba, in Argentina. Il 26enne tennista torinese, n.23 del ranking e quarta testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, si è arreso allo spagnolo, Alber Ramos-Vinolas, n.44 del ranking e 6 del seeding, con il punteggio di 7-6(5) 7-5, dopo due ore e 29 minuti di gioco. (ITALPRESS). mc/red 04-Feb-22 21:15