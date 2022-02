Calcio: Gasperini “Col Cagliari gara difficile, felice per Percassi”

"Ilicic deve pensare a star bene, partenza Gosens grande perdita", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) – "Non sarà semplice affrontare una squadra come il Cagliari. C'è una differenza di classifica, forse c'è qualche chance in più per noi, ma in tutte le partite ci sono difficoltà". Gian Piero Gasperini ha presentato la gara in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo contro il Cagliari (calcio di inizio alle ore 12.30): "Tutte le squadre si sono rafforzate – ha proseguito il tecnico dell'Atalanta -, molte hanno dimostrato di poter togliere punti anche alle grandi. Sarà una gara difficile, poi c'è stata questa sosta anomala e davvero lunga, ma che ci ha permesso di allenarci bene". Gasperini ha poi parlato degli indisponibili: "Koopmeiners sta bene, Duvan spero di recuperarlo domani, se oggi confermerà le sensazioni positive ci sarà. In questo tipo di infortuni c'è sempre il timore della ricaduta, c'è sempre qualche preoccupazione, ma posso dire che anche lui ha una convinzione diversa, oggi decideremo con la rifinitura. Ilicic? In questo momento deve pensare a star bene, deve solo curarsi, domani non ci sarà. L'esclusione dalla lista? L'importante è che stia bene". L'allenatore nerazzurro ha parlato anche dei nuovi arrivati: "Siamo molto contenti di Boga, è fermo da un po' di tempo, ma ha dimostrato già quali sono le sue caratteristiche. Può essere già utile da subito, sia per la velocità che per il dribbling. Non sta benissimo dal punto di vista della condizione, ma chiaramente andrà inserito nella squadra. Abbiamo bisogno di conoscerli meglio, Mihaila ha già giocato anche a destra col Parma. Abbiamo cercato più equilibrio visto che avevamo parecchi giocatori mancini". Nel finale un commento anche sull'elezione a vice presidente della Lega di Luca Percassi, amministratore delegato dei nerazzurri: "Politicamente è un vantaggio? No io rimango al campo, conta quello – ride -. Sono molto contento della nomina di Luca, è una persona di grande equilibrio e capacità, deve essere importante per la Lega, non solo per l'Atalanta, per tutte quelle problematiche presenti anche fuori dal campo. Credo sia una persona adeguata. La cessione di Gosens? Una grossa perdita, ma è stato straordinario in questi anni con noi, non posso che ringraziarlo. È stato un perno fondamentale, gli inizi non sono stati dei migliori, ma ha raggiunto traguardi incredibili. Gli auguro di star bene, poi noi quest'anno l'Inter non la incontriamo più. A parte gli scherzi, spero che possa recuperare il prima possibile". (ITALPRESS). pia/ari/red 05-Feb-22 14:41