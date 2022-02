Calcio: Juric “Con Udinese sfida tosta, il Toro ha investito sul futuro”

"Pellegri, Ricci e Seck sono elementi di prospettiva, peccato per Gatti", dice il tecnico granata TORINO (ITALPRESS) – "L'Udinese è un'avversaria difficile da affrontare. Cioffi dispone di giocatori di grande talento e già all'andata i bianconeri ci avevano messi in difficoltà, perciò domani mi aspetto una gara tosta". Alla vigilia della sfida in casa dei friulani, il tecnico del Torino, Ivan Juric, avvisa i suoi ragazzi sulle difficoltà di un match che, tra l'altro, i granata non affronteranno nelle migliori condizioni per qualche problema di infermeria, tra questi l'ennesimo guaio fisico per Pjaca: "Ha un problema al ginocchio, è normale dopo che si subisce un intervento chirurgico. Penso che si allenerà comunque con noi. Anche Buongiorno ha avuto un problema all'adduttore, sugli infortuni muscolari bisogna fare attenzione. Djidji ha qualche problema di pubalgia, speriamo che lo superi presto. Purtroppo la sosta è arrivata quando la squadra era in un momento eccezionale. Bisognerà accendere il motore subito", spiega il tecnico croato che si sofferma sulle operazioni di mercato. Sono arrivati alla corte di Juric giovani come Pellegri, Ricci e Seck, tre acquisti che hanno fatto piacere al tecnico, anche se c'è un po' di rammarico per il mancato arrivo di Gatti, il difensore del Frosinone sul quale l'allenatore granata aveva messo gli occhi ma che è stato soffiato sul filo di lana dalla Juve. "Sono arrivati dei giocatori nuovi e quindi la sosta ci è servita per vedere a che punto sono. Domani comunque non giocheranno dall'inizio. L'idea era quella di prendere dei ragazzi giovani, non con l'obiettivo di farli diventare subito dei titolari fissi, ma con l'idea che col lavoro possano crescere e diventare dei pezzi forti – spiega Juric -. Sia Pellegri, che Ricci e Seck sono elementi di prospettiva, ma serviranno pazienza e lavoro. In un momenti di crisi per il calcio non mi aspettavo che il presidente mettesse altri soldi. Si tratta comunque di investimenti proiettati verso il futuro, quella cosa di cui parlavo ad agosto, quando invece si è costruita una squadra competitiva all'ultimo puntando sui prestiti. Gatti alla Juve? Bisognava prenderlo subito. Non vedo in giro tanti giocatori di quel livello in serie B o in serie C". Dopo la gara di Udine il Toro dovrebbe ritrovare anche il Gallo Belotti: "Ha completato il percorso di recupero e da lunedì dovrebbe riprendere ad allenarsi con noi. Sul rinnovo del contratto ho già spiegato che per fare le cose bisogna essere d'accordo in due". (ITALPRESS). rol/ari/red 05-Feb-22 13:32