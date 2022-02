Calcio: Napoli. Spalletti “Costruiti per provare a vincere sempre”

"Venezia squadra forte, non bisogna pensare sia una gara di passaggio" NAPOLI (ITALPRESS) – "Condominio Serie A? L'Inter è stata brava ad avere più quote degli altri, poi c'è qualcuna che sembra averne meno. Le altre le hanno più o meno uguali. L'Inter ha portato a casa la possibilità di stare più comoda". Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista del match di domani sul campo del Venezia. "Il Napoli deve fare il Napoli, siamo costruiti per cercare di andare a vincere qualsiasi partita – ha aggiunto il tecnico azzurro -. Sarebbe fondamentale avere un numero di giocatori tali che ti permetta di giocare tutte queste gare ravvicinate. Ormai si gioca sempre più spesso, questa è la regola. Il calcio è questo". Il tecnico dei partenopei si è anche soffermato sul mercato: "Ora che è finito sono felice, non vedevo l'ora che finisse. Appena è finito ho abbracciato i miei giocatori, temevo di perderne qualcuno". Per Spalletti la sfida contro i lagunari è parecchio insidiosa, sia per un fattore ambientale ma anche e soprattutto psicologico: "Abbiamo le carte in regola per giocare questa partita difficile e fare quel piccolo miglioramento per essere meglio di quello che siamo stati fino ad adesso. Il Venezia è una squadra forte, non bisogna pensare sia una gara di passaggio. I nostri calciatori lo sanno che la partita vera è questa. Non deve essere una partita di passaggio per arrivare all'Inter. Tra le due partite quella veramente tosta è questa contro il Venezia". Poi sullo stato di forma dei suoi giocatori: "La squadra l'ho vista sempre in condizione, poi è chiaro che se si gioca sempre con gli stessi qualcuno può andare un po' in fatica, ma s'è sempre allenata bene, come collettivo, non conta tanto cosa abbiamo passato, ma conta quello che vogliamo fare ora, quale livello vogliamo esibire e l'ambizione per superare ogni ostacolo che ci troviamo di fronte, la convinzione, perché i problemi capitano a tutti". Infine, sul processo di crescita del gruppo: "Dobbiamo stare attenti a tenere il nostro livello, mettendo quello che non abbiamo come caratteristiche e che dobbiamo ricercare, se non siamo a braccetto con l'Inter è colpa di qualche partita che mentalmente poteva essere più abbordabile e quindi è lì che dobbiamo fare quel saltino caratteriale e di mentalità. Col Venezia è una gara difficilissima". (ITALPRESS). mra/ari/red 05-Feb-22 14:52