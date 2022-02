Calcio: Sassuolo. Dionisi “Samp forte, vietato pensare alla Juve”

Il tecnico neroverde "L'obiettivo è migliorare quanto fatto nell'andata" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Il nostro obiettivo è migliorare quanto fatto nel girone di andata: sappiamo che non sarà facile, perché molte squadre hanno cambiato atteggiamento e si sono rinforzate sul mercato, ma noi vogliamo fare più dei 24 punti dell'andata, quindi almeno 25. Dobbiamo meritare la parte sinistra della classifica. La sfida di Coppa Italia contro la Juve? Tutti sanno che sarà la nostra prossima partita dopo la Samddoria, i quarti di Coppa Italia sono un risultato storico ma oggi non mi interessa nulla, dobbiamo pensare alla Sampdoria". Questo l'avvertimento di Alessio Dionisi alla vigilia della partita che aspetta il Sassuolo domani a Genova. "La Samp è una squadra di valore, l'anno scorso ha fatto un campionato importante e ora si è rinforzata sul mercato, con un allenatore bravo che ha portato entusiasmo. Non conta la classifica attuale – ammonisce il tecnico della formazione neroverde – sarà una partita alla pari, sicuramente la Samp ci metterà in difficoltà perché ha calciatori di qualità e gioca in casa. Ma anche noi abbiamo le armi per fare bene". "Dobbiamo riuscire a mantenere l'atteggiamento avuto col Torino – prosegue Dionisi – Sicuramente non è stata una delle nostre migliori prestazioni per merito dei nostri avversari, ma sicuramente non abbiamo mollato. Spesso però rispondiamo presente soltanto dopo aver preso uno schiaffo, invece dovremmo farlo senza averne bisogno. Perché le squadre non si devono riconoscere solo per qualità di gioco e organizzazione, ma anche per abnegazione, voglia di stare in partita e spirito di sacrificio. Lo abbiamo fatt col Torino e dobbiamo farlo domani". Il tecnico del Sassuolo preferisce non soffermarsi sul mercato: "Dico solo che finalmente è finito – osserva Dionisi – E' andato come deve andare per una società come la nostra: sono uscite delle certezze ma sono entrati ragazzi giovani che dobbiamo essere bravi a supportare perché hanno qualità, ma avranno bisogno di tempo". Infine una battuta su Raspadori: "Ho sempre detto che per rendere al meglio deve stare nella zona centrale del campo, poi alcune caratteristiche della squadra lo portano a decentrarsi, ma al centro può rendere al meglio", conclude Dionisi. (ITALPRESS). pal/red 05-Feb-22 15:49