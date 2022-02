Calcio: Serie A. Mourinho “Roma piccolina agli occhi del potere”

"O il calcio è cambiato o l'arbitro ha sbagliato", dice il tecnico giallorosso dopo lo 0-0 col Genoa ROMA (ITALPRESS) – "Posso commentare la partita ma non il gol annullato, il rosso o qualche reazione. Preferisco evitare". Esordisce così il tecnico della Roma, Josè Mourinho, ai microfoni di Dazn nel postpartita della gara con il Genoa. Nel corso dell'intervista l'allenatore portoghese non riesce completamente a mantenere fede al suo proposito iniziale e si lascia andare anche a qualche commento al veleno. "Se l'arbitro ha deciso bene, il nostro gioco, quello di cui il popolo è innamorato, è un gioco cambiato, è un altro sport" dice Mourinho riferendosi all'episodio del gol decisivo annullato a Zaniolo. "Se quello è un fallo, il gioco non è lo stesso. Se invece l'arbitro ha sbagliato e doveva convalidare il gol, lui sarà il primo a non essere contento di aver sbagliato. Per noi è un deja vu, nell'arco della stagione è successo tante volte. Perché accade? Perché noi della Roma agli occhi del potere siamo piccolini" tuona Mourinho. Sul match invece il tecnico giallorosso ha poco da recriminare. "Abbiamo affrontato una squadra che gioca disperatamente per i punti della salvezza. Per questo motivo ha condotto una partita brutta ma ha portato a casa il suo punto. Onestamente non è una critica, nella loro posizione chiunque farebbe lo stesso. Difficile giocare con chi fa così – prosegue Mourinho -. Noi abbiamo dato ampiezza nel primo tempo ma senza profondità. Sugli esterni non c'era continuità e alcuni giocatori erano isolati. Nella ripresa abbiamo cambiato questa dinamica e siamo arrivati tante volte in condizione di poter fare gol. Ne abbiamo avute di occasioni, specialmente una grande con Zaniolo che la mette alta su una palla che arrivava da sinistra. Il secondo tempo, anche 11 contro 11, abbiamo fatto tutto per vincere. La squadra che fa di più per vincere è quella che merita, ma credito al Genoa che ha fatto quello che voleva e ha preso il punto che voleva. Io invece – spiega Mourinho – oggi per la prima volta ho sentito che la panchina mi poteva aiutare a vincere la partita. Non abbiamo vinto, ma c'erano più opzioni di prima". (ITALPRESS). gve/ari/red 05-Feb-22 17:40