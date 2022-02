Calcio: Serie A. Pioli “Siamo andati oltre i nostri limiti”

La gioia del tecnico del Milan "Vincere il derby è una grande soddisfazione" MILANO (ITALPRESS) – "Una partita difficile e combattuta contro una squadra molto forte. I miei ragazzi però non mollano mai e sanno andare oltre i loro limiti". Così Stefano Pioli ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Milan nel derby per 2-1. "È una vittoria che ci deve dare convinzione, ora abbiamo gli stessi punti della passata stagione. Ai miei giocatori ho detto che dobbiamo continuare a credere nelle nostre qualità, perché se ci crediamo possiamo superare tutte le sfide. Vincere un derby in casa dell'Inter è una grandissima soddisfazione e dobbiamo essere felici. Nel primo tempo non abbiamo fatto le scelte giuste, concedendo qualche ripartenza di troppo all'Inter. Nel secondo tempo, gli ingressi di Diaz e Messias sono serviti. Di questa partita mi porto a casa il coraggio dei miei giocatori, che non hanno paura di affrontare avversari che a volte si sono dimostrati superiori in certe zone del campo. Vincere rimontando, in un momento che non è il migliore per noi, denota grande forza mentale e coraggio da parte della mia squadra". "Spesso – ha proseguito Pioli – abbiamo accettato uno contro uno in spazi aperti contro giocatori molto forti. Nel primo tempo Leao si è un po' innervosito, nella ripresa è stato più incisivo. Prendere giocatori come Ibrahimovic, Giroud e Maignan, che hanno già vinto trofei in carriera, significa alzare il livello di tutti. Sono segnali che stanno recependo anche i più giovani. Avere giocatori diversi che occupano posizioni diverse è un vantaggio per noi. Non è la quantità dei minuti giocati che fa la differenza ma la qualità. Vale per Diaz, che voleva partire titolare, ma anche per gli altri". A Pioli toccherà ora rispettare un fioretto. "Per un mese non fumerò il mio amato sigaro toscano". (ITALPRESS). lov/pal/red 05-Feb-22 20:30