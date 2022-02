Calcio: Xavi “Con Atletico una finale, Simeone top ma non è stile Barça”

"Dembelè fa parte del gruppo, felice degli arrivi di Aubameyang e Adama" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Domani è un'altra finale per noi, giochiamo contro i campioni in carica della Liga. Una squadra molto dura, con un allenatore con cui giocano quasi a memoria". Così l'allenatore del Barcellona, Xavi, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani al Camp Nou contro l'Atletico Madrid. "Giochiamo in casa, con il supporto del pubblico, dopo un mese e mezzo. Vogliamo dimostrare che ci siamo allenati bene. Questi sono tre punti vitali. È una diretta rivale. È una partita che vale quasi sei punti, una finale". Il tecnico blaugrana si è anche soffermato sulla questione legata a Ousmane Dembelè, col francese che non ha rinnovato e dalla prossima stagione cambierà aria: "Le circostanze ci hanno portato a non trovare una soluzione con Ousmane. Ci siamo incontrati e abbiamo deciso che è un giocatore della squadra. E' a disposizione. È un giocatore che può aiutaci a raggiungere gli obiettivi", dice l'ex centrocampista che ha inserito tra i convocati il francese. Dal mercato sono arrivati dei rinforzi, su tutti Adama e Aubameyang. "Si sono allenati bene. Forse Adama arriva in un momento fisico migliore. Auba ha superato il covid. Entrambi sono disponibili e sono venuti con grande entusiasmo. Sono contento di come ha lavorato la dirigenza in questa finestra di trasferimenti". L'ex centrocampista dei catalani e della nazionale spagnola ha le idee chiare e, indirettamente, manda un avviso al Napoli, eurorivale degli azulgrana. "E' un'opportunità per vincere ed entrare in Champions League. Mi piacerebbe vincerla. In generale il nostro obiettivo è qualificarci in Champions, ma non escludiamo nulla. In campionato siamo indietro di 15 punti con una partita in meno. Non escludiamo nulla, ma dobbiamo essere realisti". Infine sullo stile di gioco dell'Atletico e sul tecnico Simeone, Xavi ha concluso: "Il loro modo di giocare non è lo stile del Barça. I nostri tifosi non lo capirebbero. Ciò non significa che non sia competitivo. È una realtà. Ha vinto due campionati ed è stato vicino alla Champions League. Simeone è un grande allenatore, ma non è adatto per lo stile del Barça. Non è una critica". (ITALPRESS). mra/ari/red 05-Feb-22 13:58