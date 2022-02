Mazzarri “Cagliari diverso, daremo fastidio anche all’Atalanta”

Il tecnico dei sardi: "Molto dipenderà dal nostro atteggiamento" CAGLIARI (ITALPRESS) – "Gara difficile, ma il Cagliari del girone di ritorno è diverso da quello dei mesi precedenti: più propositivo, cerca di fare quello che prepariamo. Non ho mai recriminato per le assenze, sono convinto che se continueremo su questa strada potremo dare fastidio anche ad un avversario fortissimo come l'Atalanta". Parola di Walter Mazzarri, certo che il 'nuovo' Cagliari sarà in grado domani di far bene a Bergamo nell'anticipo delle 12.30 contro i nerazzurri di Gasperini. "Dovremo essere bravi a leggere la partita e fare le scelte giuste dall'inizio e in corsa – spiega il mister dei sardi in conferenza stampa – Nandez? Purtroppo ha un problema fisico che si porta dietro dalla Coppa Italia, speriamo possa rientrare presto. Ho un gruppo forte, di ragazzi che si applicano, al di là di chi giocherà ciò che non deve cambiare è la mentalità". L'Atalanta è da considerate a tutti gli effetti una big. "Anche loro hanno avuto problemi legati al Covid, li incontriamo dopo la sosta e con molti elementi recuperati – prosegue l'ex allenatore di Napoli e Torino – Sono una grande squadra, ma io penso che molto dipenderà dal nostro atteggiamento, dall'intensità e applicazione che metteremo in campo, curando il dettaglio potremo creare grattacapi a chiunque". Elogiato Pavoletti per spirito e apporto, Mazzarri riabbraccia Baselli, rinforzo del mercato invernale: "Lo allenai alcuni anni fa, purtroppo gli infortuni non lo hanno mai lasciato in pace. Ha qualità tecniche e morali, chiaramente ha bisogno di stare al meglio fisicamente per riuscire a garantire continuità. Viene da un piccolo risentimento accusato a Torino, ha fatto pochi giorni di allenamento e si sta inserendo nel gruppo, è a disposizione e vedremo come e quanto impiegarlo". Un ex della sfida sarà Lovato: "Matteo, al di là di quello visto in campo prima che fosse fermato dal Covid, mi ha sorpreso per la maturità a dispetto della giovane età. Ha sicurezza e personalità, sembra un veterano, sa quello che vuole. Spero e penso che farà una grande partita, senza guardare a chi ha davanti, ovvero i suoi ex compagni. La cosa più importante è che abbia superato i postumi del Covid, contro la Fiorentina si è visto che aveva un po' di problemi a livello di condizione, abbiamo avuto modo di lavorare e sono convinto che stia tornando al top". Proprio dal Covid torna Carboni: "E' nuovamente a disposizione – termina Mazzarri – ma è stato a lungo fermo e dovrò valutare in queste ore chi sarà più affidabile per la sfida del Gewiss Stadium". (ITALPRESS). mc/red 05-Feb-22 11:17