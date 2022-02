Medaglia Italia nello short track, argento con la staffetta mista

Seconda medaglia azzurra dopo la prima giornata di gare. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Dopo l'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, sempre dal ghiaccio arriva la seconda medaglia italiana ai Giochi Invernali di Pechino 2022: la conquista la staffetta azzurra di short track, formata da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli, argento dietro alla Cina nella finale olimpica disputata al Capital Indoor Stadium. In testa a metà gara grazie alle prime due frazioniste – Valcepina e Fontana -, l'Italia scivola all'ultimo posto ma un contatto mette fuori causa Ungheria e Canada e Sighel quasi va a prendersi l'oro, ma il photofinish, per appena 12 centesimi, premia i padroni di casa. Il bronzo va all'Ungheria. Si tratta della 13esima medaglia dello short track azzurro, la prima in questa specialità. Primato personale per Arianna Fontana, sul podio in cinque edizioni dei Giochi e alla nona medaglia della carriera, a -1 dal primato italiano di Stefania Belmondo: la prima gioia a Torino 2006 (bronzo nella staffetta femminile), altro bronzo nei 500 a Vancouver 2010, quindi i tre podi di Sochi 2014 (argento nei 500, bronzo nei 1500 e nella staffetta femminile), fino all'apoteosi di Pyeongchang 2018 (oro nei 500 e argento ancora nella relay donne). Adesso un altro argento da aggiungere alla sua ricca collezione. (ITALPRESS). gm/red 05-Feb-22 15:03