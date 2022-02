Nba: Vince Chicago, Doncic stoppa Philadelphia, tunnel Nets

Prosegue la crisi di Brooklyn, a Ovest Utah prova a riavvicinare la terza piazza, cade Denver. ROMA (ITALPRESS) – Chicago torna a vincere, Cleveland tiene il passo mentre Philadelphia sbatte contro un super Luka Doncic. Prosegue la crisi di Brooklyn, a Ovest Utah prova a riavvicinare la terza piazza, cade Denver. Notte Nba di sorprese e conferme. Gara in equilibrio tra Indiana e Chicago, ma alla fine i Bulls riescono a vincerla e rimanere in vetta a Est. Finisce 122-115 grazie ad uno straordinario Nikola Vucevic (36 punti, 17 rimbalzi e 4 assist), mentre tra i Pacers ottima performance per Caris LeVert che mette a referto 42 punti. Tengono botta i Cavs, che vincono in casa degli Hornets 102-101 al termine di un match altalenante: padroni di casa dominatori del primo e ultimo periodo, mentre in mezzo gli ospiti trascinati da Jarrett Allen (29 punti e 22 rimbalzi) riescono a spuntarla. Per Charlotte non bastano i 24 di Terry Rozier ad evitare il terzo ko di fila. Un grande secondo tempo di Dallas e un Doncic da 33 punti, 13 rimbalzi e 15 assist (44esima tripla doppia in carriera) mettono al tappeto i Sixers, che incassano la seconda sconfitta consecutiva nonostante 27 punti e 13 rimbalzi di Embiid. Prosegue la lunga serie di vittorie per Toronto, che porta a cinque la striscia battendo 125-114 Atlanta, reduce dal successo sui Suns. Pascal Siakam con 33 punti e Fred VanVleet con 11 assist guidano i Raptors al successo, mentre agli Hawks (senza Gallinari out per un fastidio muscolare) non bastano De'Andre Hunter con 23 punti e Trae Young con 13 assist. Senza molta storia la sfida di Detroit dove i Celtics battono i Pistons 102-93 dominando nei primi tre periodi e trovando il quarto successo consecutivo. Vana la rimonta dei padroni di casa negli ultimi 12' e terzo stop di fila. Jayson Tatum con 24 punti è stato il top scorer del match, tra i locali 21 di Saddiq Bey. Ancora una sconfitta per i Nets (la settima consecutiva) che cedono in casa Utah 125-102. I Jazz rimangono al quarto posto, trascinati dai 27 punti di Donovan Mitchell con 11 rimbalzi di Udoka Azubuike. Brooklyn si consola con i 30 di Cam Thomas. Male anche Denver, alla terza sconfitta nelle ultime tre gare: i Pelicans si impongono 113-105 (25 punti di Herbert Jones, 11 rimbalzi di Jaxson Hayes e 12 assist di Brandon Ingram). Nelle altre gare della notte, San Antonio batte facilmente Houston 131-106 partendo forte e allungando nel terzo periodo: Keldon Johnson sugli scudi con 28 punti. Oklahoma vince invece in casa Portland 96-93, resistendo all'ultimo assalto dei Blazers (4° ko di fila) che con Simons hanno provato invano il tiro da tre sperando nell'overtime. Top scorer Luguentz Dort con 23 punti. (ITALPRESS). gm/red 05-Feb-22 08:01