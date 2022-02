Pechino2022: Sci alpino. Forte vento, terza prova discesa cancellata

Domani è in programma la gara olimpica PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – A causa del forte vento sulla pista di Yanqing, la terza prova di discesa maschile prevista oggi è stata cancellata. La prova sulla pista "Rock" di Yanqing è durata appena tre discese, quelle di Matthias Mayer, Christof Innerhofer e Aleksander Aamodt Kilde prima che l'organizzazione, causa raffiche di vento di 22 metri al secondo, decidesse per la sospensione. Domani, a partire dalle 11 ora locale (le 4 del mattino in Italia) è in programma la gara olimpica. (ITALPRESS). gm/red 05-Feb-22 05:54