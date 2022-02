Pechino2022: Sci alpino, Innerhofer “Vento?Non si vince solo con quello”

"Mi sento pronto, diciamo all'80-90%" YANGQING (CINA) (ITALPRESS) – "Oggi mi ero concentrato solo su quella porta che avevo saltato due volte di fila, qualcosa che non mi era mai capitato in 15 anni, dopo di che ho pensato a risparmiare le energie. Il vento andava bene, in cima era come ieri, un po' meno a metà pista. Ma le gare non si vincono solo col vento, devi anche sciare". Christof Innerhofer è stato uno dei tre atleti che ha potuto prendere parte alla terza prova della discesa olimpica prima che venisse cancellata a causa del forte vento. E in vista della gara, assicura: "Adesso mi sento pronto, diciamo all'80-90%". (ITALPRESS). glb/red 05-Feb-22 08:32