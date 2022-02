Superbike: Petrucci firma con Ducati per correre campionato MotoAmerica

Il pilota ternano: "Una nuova esperienza, curioso e felice di iniziare" ROMA (ITALPRESS) – Danilo Petrucci ha firmato per correre con il team Warhorse HSBK Racing Ducati New York per il campionato MotoAmerica Superbike 2022. Lo rende noto Ducati Corse. Il 31enne pilota ternano ha gareggiato con la Ducati nella motoGp dal 2015 al 2020, vincendo due Gran Premi, quello d'Italia del 2019 e di Francia del 2020. Petrucci, che farà il suo debutto in Superbike sulla Ducati Panigale V4 SBK, si trasferirà negli States per essere vicino alla base del team in Pennsylvania. "Sono così felice di tornare a correre con la Ducati e vorrei ringraziare in modo speciale tutte le persone della Ducati che hanno reso possibile questo progetto – ha detto Petrucci – Voglio continuare a divertirmi e a guidare la mia moto, quindi ho scelto questo progetto per fare una nuova esperienza dal lato umano. Vivrò in America, questo è qualcosa di nuovo ed eccitante per me, quindi sono molto curioso e desideroso di iniziare". (ITALPRESS). mc/com 05-Feb-22 11:43