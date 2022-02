Calcio: Serie A. Andreazzoli “Tante occasioni, 0-0 risultato anomalo”

"Soddisfatto dell'atteggiamento che ha avuto la squadra, bene Asllani", dice il tecnico azzurro BOLOGNA (ITALPRESS) – "È stata una gara combattuta e lo 0-0 penso sia un risultato anomalo, perché ci sono state diverse occasioni da gol e ben due pali colpiti. Sono molto contento per l'atteggiamento battagliero che abbiamo messo in campo". Così Aurelio Andreazzoli dopo lo 0-0 ottenuto nella trasferta giocata contro il Bologna. "Ci sono stati episodi interessanti e siamo contenti della nostra gara perché col Bologna non è affatto semplice – ha poi continuato -. Adesso stiamo lavorando per aumentare il nostro rendimento, ma prima dobbiamo provare a migliorare nei difetti che conosciamo, però oggi abbiamo fatto bene la fase difensiva e questo è molto importante". Il tecnico toscano parla anche di Asllani, oggi regista al posto di Ricci (acquistato dal Toro). "Ha le potenzialità del calciatore importante e non ho timore di dirlo. Oggi gli abbiamo dato una grossa responsabilità e non ha fallito l'occasione per mettersi in mostra. Ha grande qualità e siamo contenti di averlo con noi". (ITALPRESS). gbn/ari/red 06-Feb-22 17:45