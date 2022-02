Calcio: Serie A. Dionisi “Risultato bugiardo, manca la volontà”

"Dobbiamo fare mea culpa, sappiamo che abbiamo attaccanti bravi ma non basta" GENOVA (ITALPRESS) – "Oggi non voglio parlare dei singoli, dobbiamo metterci più volontà e la differenza è stata questa. Se si analizza la partita il risultato è bugiardo, ma la Sampdoria ha meritato di vincere. Dopo pochi minuti trovarsi 2-0…così diventa troppo facile per loro. Mi viene da pensare che ci servirebbe perdere in amichevole durante la settimana così da avere un altro atteggiamento nel weekend". Lo ha detto Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta per 4-0 contro la Sampdoria. Sulla situazione generale della squadra e il momento negativo: "A volte siamo andati in vantaggio e ci siamo fatti riprendere – prosegue l'allenatore ai microfoni di DAZN – Siamo giovani ma non deve essere una giustificazione, siamo un buon gruppo con approcci altalenanti dall'inizio della stagione. Cerco di usare bastone e carota, non solo la frusta. I contrasti li facciamo ma sembra che non li vogliamo vincere, oggi è mancata soprattutto la volontà. Dobbiamo fare 'mea culpa', sappiamo che abbiamo attaccanti bravi, però non basta perché tutte le squadre vogliono vincere. Io devo assumermi le responsabilità perché sono l'allenatore". (ITALPRESS). spf/ari/red 06-Feb-22 18:01