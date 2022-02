Calcio: Serie A. Giampaolo “Sensi vede il gioco prima degli altri”

"Sono in pensiero per Gabbiadini, speriamo non sia nulla di grave", dice il tecnico della Samp GENOVA (ITALPRESS) – "Sono contento per la vittoria, ci serviva, contro una squadra forte. Ma vado a casa con il pensiero dell'infortunio di Gabbiadini, dovrà fare degli accertamenti e vediamo. Ci ho parlato, porta un tutore e speriamo non sia nulla. Sensi? Mi è piaciuto molto, il gioco lo vede prima degli altri. Non posso farlo giocare mezz'ala perché disperderebbe molte energie fisiche. Sa come e dove giocare. Posso farlo giocare da regista ma mi esporrei a qualche rischio d'equilibrio". Lo ha detto Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, dopo la vittoria contro il Sassuolo. Sull'intesa con i propri giocatori: "I 4 difensori li ho allenati per un po' di anni, ma ho avuto anche Rincon e Candreva – prosegue – Non ho ricominciato da capo e si sono riconosciuti in tante cose". Sul punteggio: "Il 4-0 magari è un risultato anche troppo rotondo, noi abbiamo fatto bene, come spirito e come corsa. Il Sassuolo invece è una squadra di grandi palleggiatori, molto pericolosa. Supriaha? Non parliamo la stessa lingua, ma penso abbia capito il cambio, diciamo che è un cambio formativo", conclude. (ITALPRESS). spf/ari/red 06-Feb-22 18:01