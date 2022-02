Calcio: Serie A. Mihajlovic “Abbiamo fatto piccolo passo in avanti”

Il tecnico del Bologna elogia Vignato: "Non è un quinto ma si è adattato e ha fatto bene" BOLOGNA (ITALPRESS) – "Questa gara è stata importante per noi perché rispetto alle precedenti siamo sicuramente migliorati. Siamo stati costretti ad adattare alcuni calciatori in ruoli diversi dal loro, ma abbiamo dato tutto e sono molto contento per questo". Così Sinisa Mihajlovic dopo lo 0-0 casalingo ottenuto con l'Empoli al Dall'Ara. "Abbiamo provato a vincere la partita e non ci siamo riusciti, ma con l'Empoli sapevamo di rischiare grosso e per fortuna è andata bene. Abbiamo recuperato diversi calciatori ma non siamo ancora al massimo e per questo dobbiamo lavorare per ritrovare il prima possibile la nostra migliore forma fisica". Il tecnico del Bologna si sofferma anche sulla prestazione di Vignato, oggi utilizzato nel ruolo di esterno. "Ha fatto bene. Lui non è un quinto, ma si è adattato e ha giocato la gara che gli chiedevo di giocare. A mio parere ha disputato un'ottima partita". (ITALPRESS). gbn/ari/red 06-Feb-22 18:49