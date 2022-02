Dominik Fischnaller bronzo nello slittino, terza medaglia Italia

Il 28enne carabiniere altoatesino cancella così l'amarezza di Pyeongchang, quando chiuse quarto per appena due millesimi. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva per l'Italia la terza medaglia ai Giochi Invernali di Pechino. La conquista nello slittino singolo Dominik Fischnaller, che si prende il bronzo alle spalle del tedesco Johannes Ludwig, oro, e dell'austriaco Wolfgang Kindl, argento. Il 28enne carabiniere altoatesino cancella così l'amarezza di Pyeongchang, quando chiuse quarto per appena due millesimi, e regala all'Italia la prima medaglia olimpica nello slittino dal bronzo di Armin Zoeggeler, oggi dt azzurro, a Sochi 2014. (ITALPRESS). gm/red 06-Feb-22 15:00