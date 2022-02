Formula 1, Hamilton “Ora sono tornato”

Il pilota britannico rompe sui social il lungo silenzio ROMA (ITALPRESS) – "I've been gone. Now I'm back!", ovvero "Sono andato. Ora sono tornato". Con questo post su Twitter Lewis Hamilton rome il silenzio e torna a far sentire la propria voce. Non parlava dal termine della scorsa stagione dopo l'amarezza per il finale della scorsa stagione con l'ottavo titolo mondiale sfuggito per un soffio. Prossimamente ci si attendono altre dichiarazioni del britannic, soprattutto quele inerenti al proprio futuro. (ITALPRESS). pc/red 06-Feb-22 11:11