Mazzarri “I giocatori devono credere nell’allenatore e sacrificarsi”

Il tecnico del Cagliari elogia lo spirito mostrato dai suoi ragazzi BERGAMO (ITALPRESS) – "È merito dei ragazzi, devono credere nel loro allenatore, c'erano tante assenze, ma hanno fatto una prova di gran sacrificio, siamo stati ripagati con questa vittoria. Per me i giocatori devono fare i giocatori, ci vuole rispetto dei ruoli. Devono dare il massimo perché sono dei privilegiati, devono fare quello per cui sono stati scelti. Il calcio è come un'azienda e va gestito come tale". Lo ha dichiarato Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, al termine del match contro l'Atalanta. "Il calcio sembra sempre uguale, ma ci sono delle variazioni, se non ti alleni a mille non sei alla pari degli altri. Bisogna avere dei giocatori che hanno fame e voglia di crescere. Se non puoi avere campioni meglio avere giovani rampanti. Pereiro mi sta ripagando alla grande. I difensori? Quando sono affidabili il calcio ne giova". (ITALPRESS). pia/pc/red 06-Feb-22 15:50