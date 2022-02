Milan, Giroud sui social “Il derby si vince”

Il rossonero protagonista dei 2 goal con l'Inter esulta su internet MILANO (ITALPRESS) – "Il derby si vince". Così Olivier Giroud sui social dopo la doppietta che ha permesso ai rossoneri di battere in rimonta l'Inter. Grande euforia, dunque, per i ragazzi di Stefano Pioli, come testimoniato anche dalle parole di Theo Her-nandez: "Il giorno dopo si gode ancora ancora di più. Ps: Interisti, come soffrite con il miglior terzino del campionato eh". Non c'è tempo, però, per riposare poiché la squadra è già tornata al lavoro per preparare la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Ibrahimovic e Rebic si sono allenati a parte.(ITALPRESS). spf/pc/red 06-Feb-22 14:10