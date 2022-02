Nba: Phoenix riprende marcia, torna LeBron e successo Lakers

Miami resta sulla scia di Chicago, vincono anche Memphis e Milwaukee ROMA (ITALPRESS) – Phoenix riprende la sua marcia. Dopo la sconfitta contro Atlanta che aveva interrotto una striscia positiva che durava da 11 partite, i Suns si rialzano e a farne le spese è Washington, battuta 95-80. A prendersi la scena è Deandre Ayton, che gioca solo 24 minuti ma è devastante: 20 punti e 16 rimbalzi. Gara senza storia, con la capolista della Western Conference che arriva anche al +36 durante il terzo quarto e allunga su Golden State. Terza forza a Ovest è Memphis, a cui bastano i primi tre quarti – dove Ja Morant mette a referto 33 punti, di cui 22 nel primo tempo – per piegare Orlando (135-115 il finale ma a metà gara i Grizzlies conducevano già 76-56) e centrare la quinta vittoria in sei gare. Torna LeBron James e si vede, anche se i Lakers la spuntano solo all'overtime su New York per 122-115. Avanti 71-56 dopo i primi due periodi, i Knicks si fanno rimontare ma riescono a portare la sfida al supplementare dove però i gialloviola ne hanno di più. Per il Prescelto, al rientro dopo cinque partite per un problema al ginocchio, subito una tripla doppia (29 punti, 13 rimbalzi e 10 assist), la quarta stagionale, ma sono fondamentali anche Monk (29 punti) e Davis (28 punti e 17 rimbalzi) mentre ai Knicks non bastano la miglior prestazione in carriera di Barrett (36 punti) e un Randle da 32+16 per evitare l'ottavo ko in dieci incontri. A Est Miami resta sulla scia di Chicago: 104-86 su Charlotte con 27 punti di Butler, 20 di Adebayo e 19 di Herro. Gli Hornets (quarto ko di fila) conducevano 51-46 all'intervallo lungo, poi gli Heat alzano il livello e il parziale del terzo quarto (35-8) è eloquente: costano care a Charlotte le 20 palle perse nell'arco della gara, dalle quali arrivano 27 punti per Miami. Giannis Antetokounmpo gioca la sua 18esima gara consecutiva con almeno 25 punti (29 in questo caso, oltre a 9 rimbalzi), Bobby Portis ne mette altri 30 e Milwaukee prolunga la crisi di Portland (quinta sconfitta nelle ultime cinque): 137-108 il finale. Segnali di ripresa per Sacramento, che supera OKC 113-103 con 24 punti e 9 rimbalzi di Barnes. Mercato: secondo i media Usa, i Raptors starebbero sondando il terreno con Atlanta per portare Danilo Gallinari a Toronto. (ITALPRESS). glb/red 06-Feb-22 08:11