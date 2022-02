Pechino2022, registrati 10 nuovi positivi al Covid-19

Il numero complessivo di positivi, dal 23 gennaio in poi (con 12.555 arrivi e 814.376 tamponi totali), sale a 363. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Sono 4 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a Pechino, in relazione ai Giochi Invernali. Nella giornata di sabato, a fronte di 305 nuovi arrivi (190 fra atleti e funzionari, 115 gli altri stakeholders), sono emersi 4 positivi (2+2) dai tamponi effettuati all'aeroporto. All'interno della bolla olimpica, invece, i 72.481 test Pcr – che hanno coinvolto 6.467 persone fra atleti e resto delle delegazioni e 66.014 altri soggetti – hanno fatto registrare 6 casi di coronavirus (4+2). Il numero complessivo di positivi, dal 23 gennaio in poi (con 12.555 arrivi e 814.376 tamponi totali), sale dunque a 363. (ITALPRESS). gm/red 06-Feb-22 04:21