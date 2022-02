Pellegrini “A Pechino esperienza emozionante, sono incuriosita”

L'ex nuotatrice azzurra in Cina come membro della commissione atleti del Cio. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – "E' la mia prima esperienza alle Olimpiadi invernali e la mia prima esperienza come membro della commissione atleti del Cio e devo dire che è davvero molto emozionante. Sono incuriosita di vedere tutti gli sport con le loro regole e mi sto divertendo molto". Lo ha dichiarato all'Italpress Federica Pellegrini, a Pechino in qualità di componente della commissione atleti del Cio. "Ieri sono stata prima dalla Lollobrigida, poi dalla Fontana. La fortuna ho voluto che ho colto anche due momenti davvero entusiasmanti per il nostro Paese, bravissime ragazze" ha detto l'ex nuotatrice azzurra a Casa Italia a Yanqing. (ITALPRESS). gm/red 06-Feb-22 08:31