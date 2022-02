Spalletti “Questo Napoli può battere tutti”

Il tecnico evidenzia la risposta importante dei suoi VENEZIA (ITALPRESS) – "Oggi abbiamo dato una risposta importante, su un campo difficile vedendo i risultati di tutte le domeniche, giocando anche un discreto calcio a lunghi tratti. Ci dà quella maturità superiore e ci fa pensare di poter determinare i risultati senza andare a sperare che ci venga concesso qualcosa. Abbiamo la possibilità di fare buone partite, giocando per vincere, con qualsiasi avversario". Lo dice il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, soddisfatto dopo il successo degli azzurri sul campo del Venezia. A sbloccare la gara del Penzo un gol di Victor Osimhen, tornato titolare dopo due mesi e mezzo. "In cosa può migliorare Osimhen? Lui ha le qualità e le caratteristiche, noi dobbiamo migliorare in qualcosa per servirlo. Non dobbiamo palleggiare sempre facendo schiacciare la difesa e giocargli la palla più velocemente negli spazi facendo in modo che i difensori si trovino ad affrontarlo sui suoi punti di forza. Nel primo tempo abbiamo giocato poco in profondità, spesso gli davamo la palla sui piedi e lui aveva la squadra intorno e di spazi non ce ne erano" spiega ancora l'allenatore. Sulla profondità della rosa con i rientri dei giocatori infortunati e di quelli in Coppa D'Africa Spalletti aggiunge: "Abbiamo da recuperare ancora dei calciatori ma è importante sapere di poter fare 3-4 cambi di qualità a mezzora dalla fine. Non si pensa solo alla formazione iniziale ma anche a come cambiare in corsa. Abbiamo una settimana davanti per lavorare in maniera corretta (in vista dello scontro diretto con l'Inter ndr)". "Sarà importante ritrovare Anguissa e Koulibaly che è uno che oltre alla forza ha valore nello spogliatoio e in allenamento con la sua presenza. Vedremo anche Ounas un po' di più e gli sviluppi di Lozano. Noi abbiamo fatto giocare poco anche Demme che è uno molto bravo, che costruisce l'azione in maniera corretta. Lobotka invece ha fatto passi importanti: prende la squadra in mano, gioca bene lui e fa giocare bene tutti. Difficilmente gliela togli la palla". Infine un pensiero rivolto a Maurizio Zamparini che di Spalletti è stato il presidente proprio ai tempi di Venezia. "Aveva una grande personalità, un talent scout dei presidenti: con lui si sono messi in mostra moltissimi grandi calciatori e allenatori. Faceva tutto con grandissimo entusiasmo, amava tutto ciò che faceva. Un animo veramente buono, aiutava quelli che avevano bisogno" ricorda Spalletti. (ITALPRESS). gve/pc/red 06-Feb-22 17:58