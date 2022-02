Tennis: Moya “Carriera Djokovic in pericolo se non si vaccina”

L'allenatore di Rafa Nadal ha commentato la vicenda del serbo MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nei prossimi giorni Novak Djokovic romperà ufficialmente il suo silenzio. Intanto a parlare è stato Carlos Moyá, allenatore di Rafa Nadal, ai microfoni di Onda Cero. "Non credo sia contro i vaccini – riporta il quotidiano spagnolo As – ha sempre difeso il diritto di scegliere, ma ora si trova in una situazione complicata. Non credo che la vittoria di Rafa abbia cambiato nulla nella sua posizione. Ciò che è chiaro è che se non verrà vaccinato sarà escluso dalla battaglia che ha combattuto per così tanto tempo. Penso che sarà molto difficile per lui giocare tornei del Grande Slam se non si vaccina e la sua carriera sarebbe in serio pericolo". Tornando a Rafa Nadal: "Sono molto ottimista e non credo che questo sarà l'ultimo titolo del Grande Slam che vincerà. Sarà uno dei grandi favoriti al Roland Garros 2022 se starà bene, e quel torneo è il grande obiettivo in questo momento". (ITALPRESS). pc/red 06-Feb-22 13:10