Zanetti “Il Venezia ha tenuto bene il campo”

Il tecnico dei lagunari punta il dito sulla sterilità offensiva VENEZIA (ITALPRESS) – "L'impressione è che abbiamo tenuto bene il campo, il problema è stato la sterilità offensiva: abbiamo fatto veramente fatica a superare la linea della difesa avversaria pur arrivando molte volte con la palla al limite dell'area. E' normale che contro una squadra del genere il gol prima o poi si rischia di prenderlo, hanno giocatori con grandissima qualità. Noi dovevamo fare di più avanti". Lo dice il tecnico del Venezia Paolo Zanetti che commenta la sconfitta dei suoi in casa con il Napoli. "Volevamo fare questo tipo di partita, ma è evidente che in alcune situazioni abbiamo recuperato palla e poi non siamo stati precisi in uscita – spiega ancora l'allenatore dei lagunari. Quando ci siamo riusciti abbiamo fatto buone ripartenze, ma troppo poche e poco produttive. Sul gol subito c'è l'errore con tutta la squadra e la difesa schierate. Politano ha messo un'ottima palla, Osimhen è un grande campione ma dovevamo sicuramente fare meglio". Con i risultati di oggi il Venezia è tornato in zona retrocessione superato dal Cagliari (che però ha una gara in più). "La classifica la guardo poco – spiega Zanetti -. Noi dobbiamo fare punti, non sperare che quelli dietro o davanti perdano partite. Poi abbiamo incontrato in fila le prime due. Giocare con Inter e Napoli non è semplice. D'ora in poi dobbiamo iniziare a fare i punti, è normale che il nostro campionato passa dagli scontri diretti e da qualche risultato insperato. Una squadra come la nostra si giocherà la salvezza fino alla fine. Dovremo combattere fino all'ultima giornata, questo è chiaro" chiosa Zanetti. (ITALPRESS). gve/pc/red 06-Feb-22 18:06