Calcio: Aguero “Il chip al cuore manda luci colorate, sembro Ironman”

L'argentino costretto al ritiro "Non pensavo fosse qualcosa di grave" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Ho un chip al cuore che di notte lancia luci colorate: sembro Ironman". Con ironia Sergio Aguero ha scherzato con i propri tifosi durante una diretta Twitch in cui ha ripercorso quanto accaduto negli ultimi mesi: lo stop durante il match dello scorso 31 ottobre per un dolore al petto, gli esami in ospedale e la diagnosi di aritmia cardiaca maligna, l'operazione e il ritiro obbligato dal calcio giocato. "Quando mi sono dovuto fermare, pensavo che non fosse niente di grave e che sarebbe andato tutto bene – ha spiegato l'argentino, come riporta il quotidiano spagnolo 'AS' – Ma quando sono arrivato in ospedale e mi hanno lasciato in una stanzetta da solo con un gruppo di monitor intorno a me, ho capito che qualcosa non andava. E dopo due giorni in ospedale ho iniziato a innervosirmi", ha ammesso l'ex attaccante del Barcellona. (ITALPRESS). pal/red 07-Feb-22 18:19