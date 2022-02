Calcio: Eriksen a Londra, primo allenamento col Brentford

Il centrocampista danese riparte dopo l'infortunio di Euro2020. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Brentford ha postato oggi le foto di Christian Eriksen, quanto mai sorridente, arrivato a Londra e pronto a cominciare la sua nuova avventura calcistica. Il danese, ex Inter, dopo la "terribile" gara tra la sua Nazionale e la Finlandia, di Euro2020, nella quale ha rischiato di perdere la vita, e dopo l'intervento chirurgico, con tanto di defibrillatore cardiaco impiantato, dovrebbe svolgere oggi stesso il primo allenamento con la squadra londinese. "He's here and he's perfect", ovvero "Lui è qui ed è perfetto", ha twittato il Brentford. (ITALPRESS). pdm/red 07-Feb-22 12:03