Calcio: Gosens “Volevo l’Inter, spero di tornare in campo presto”

Il tedesco "Inzaghi mi ha fatto sentire fin dall'inizio importante". MILANO (ITALPRESS) – Dalle colonne di "Kicker", il neo nerazzurro Robin Gosens ha parlato dell'approccio col nuovo allenatore Simone Inzaghi e della sua scelta di approdare all'Inter. "Il mister mi ha chiamato quando era chiaro che l'Atalanta e la mia nuova società stavano arrivando a un accordo. Mi ha detto, ridendo, 'Pare che non farai più gol contro'. Mi ha anche spiegato che l'Inter cercava rinforzi sulla sinistra e che lui da tempo ritiene che io sia il profilo ideale per quella posizione, il quinto di fascia. 'Non perderai molto tempo per adattarti', ha aggiunto", ha spiegato il tedesco, che dovrebbe giocare più o meno come giocava con Gasperini all'Atalanta. "Dovrei avere la stessa libertà, soprattutto in attacco. Me lo chiede anche Inzaghi, che mi ha fatto sentire fin dall'inizio importante. Sono molto felice", ha aggiunto il neo arrivato in casa Inter. "Il Newcastle? Ci ho pensato ma non ho mai preso veramente in considerazione un trasferimento in Inghilterra", ha detto ancora Gosens, che ha definito "meraviglioso" il suo trasferimento all'Inter, "fortemente voluto". Qualche dubbio, però, permane sulle sue condizioni fisiche. Il giocatore è fermo da molto tempo, per problemi muscolari, e in questa stagione ha giocato soltanto 8 gare, tra campionato e Champions, centrando 2 reti e un assist. "Spero di dover fare l'ultima settimana di allenamenti individuali. Poi farò un'altra risonanza magnetica e se l'esito sarà positivo, ovvero se il muscolo sarà guarito, tornerò pian piano all'allenamento in gruppo. Poi dovrò ritrovare il ritmo gara ma credo che non ci voglia troppo tempo", ha concluso Gosens. (ITALPRESS). pdm/red 07-Feb-22 12:40