Calcio: Inter. Inzaghi “Serve voglia di rivalsa dopo il derby”

Il tecnico presenta i quarti di Coppa Italia "La Roma è una squadra forte" MILANO (ITALPRESS) – "Domani affrontiamo una squadra forte, la Roma può battere chiunque, ha giocatori di qualità e un grandissimo tecnico come Mourinho. Noi veniamo da una brutta sconfitta ma dobbiamo essere bravi e ricordare quanto di buono abbiamo fatto in questi sei mesi. Dobbiamo avere la voglia di rivalsa giusta dopo un derby perso immeritatamente perché anche la Roma non sarà contenta venendo da un pareggio interno con il Genoa senza dubbio immeritato". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della partita contro la Roma valida per i quarti di finale di Coppa Italia. (ITALPRESS). pal/red 07-Feb-22 17:42