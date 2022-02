Calcio: Roma. Torna Pellegrini, Zaniolo guida l’attacco in Coppa Italia

L'ex Mourinho ritrova il capitano a San Siro, Vina preferito a Maitland-Niles ROMA (ITALPRESS) – Per il ritorno nel 'suo' San Siro, Josè Mourinho ritrova il miglior giocatore di questa prima parte di stagione della Roma. Capitan Lorenzo Pellegrini si è allenato con il gruppo negli ultimi giorni, è partito con la squadra e con ogni probabilità sarà della partita contro l'Inter nel quarto di finale di Coppa Italia. Ma non è esclusa una partenza dalla panchina per il numero 7 giallorosso. Nel 3-5-2 di Mourinho, potrebbero essere Veretout, Oliveira e Mkhitaryan i prescelti dal 1' mentre il capitano, che non ha i novanta minuti nelle gambe, è pronto a subentrare a gara in corso. Tra i pali spazio a Rui Patricio, mentre in difesa dovrebbe toccare a Mancini, Smalling e Ibanez, con Karsdorp e Vina (favorito su Maitland-Niles) sulle corsie laterali. Pochi i dubbi in attacco. Con i suoi 17 gol, Tammy Abraham è il miglior marcatore inglese in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni e l'ex Chelsea vuole arricchire il suo bottino. Al suo fianco, c'è Nicolò Zaniolo che, dopo il gol annullato e il rosso contro il Genoa, cerca il sorriso contro la sua ex squadra. (ITALPRESS). spf/mc/red 07-Feb-22 19:40