Calciomercato: Samp. Giovinco in viaggio verso l’Italia

L'ex Juventus arriva dagli Usa e dovrebbe sostituire l'infortunato Gabbiadini. GENOVA (ITALPRESS) – In attesa di capire l'entità dell'infortunio patito ieri da Manolo Gabbiadini, la Sampdoria è a un passo dal chiudere la trattativa per l'arrivo in blucerchiato di Sebastian Giovinco. L'attaccante ex Juventus, 34enne, che nelle ultime due stagioni ha giocato nell'Al-Hilal, dopo 4 campionati nel Toronto, in MLS, è in viaggio verso l'Italia. Giovinco, partito proprio da Toronto, dove era tornato per allenarsi, svolgerà a Genova le visite mediche di rito; poi dovrebbe legarsi alla Sampdoria sino a fine stagione. (ITALPRESS). pdm/red 07-Feb-22 12:44