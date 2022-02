Calciomercato: Verona. Risoluzione per Kalinic, passa all’Hajduk

L'attaccante torna in Croazia, nel club dove ha cominciato nel 1998 VERONA (ITALPRESS) – Il Verona ha reso nota "la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalinic". "Il 34enne attaccante croato lascia il club gialloblù, con il quale – in una stagione e mezza – ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti, servendo 2 assist", ha precisato il Verona. Il giocatore aveva giocato ieri sera contro la Juventus, subito dopo si è svincolato e si è accasato all'Hajduk Spalato, che ha scritto sul proprio sito: "Bentornato a casa, Nikola Kalinic è di nuovo un nove bianco". Torna in Patria, quindi, il calciatore croato, che ha cominciato proprio nelle giovanili dell'Hajduk nel 1998. (ITALPRESS). pdm/red 07-Feb-22 08:45