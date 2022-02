Nuoto: Mondiali straordinari a Budapest dal 18 giugno al 3 luglio

Nel 2023 la kermesse iridata a Fukuoka, nel 2024 a Doha. ROMA (ITALPRESS) – La Federation Internationale de Natation ha modificato ancora il calendario internazionale. La scorsa settimana aveva posticipato a luglio 2023 i Campionati del mondo delle discipline acquatiche, che erano in programma a Fukuoka, in Giappone, dal 13 al 29 maggio 2022. Oggi invece ha confermato i Mondiali in questo anno solare e ha annunciato una nuova sede per un'edizione "staordinaria" della kermesse iridata, che andrà in scena a Budapest dal 18 giugno al 3 luglio. Il premier ungherese, Viktor Orban, e il presidente della Fina, Husain Al-Musallam, hanno siglato, a tal proposito, un accordo per lo svolgimento a Budapest di questi Mondiali di nuoto "straordinari" del 2022. Restano confermate, intanto, la rassegne iridata di Fukuoka, che andrà in scena dal 14 al 30 luglio del 2023, e la kermesse mondiale di Doha in programma nel gennaio del 2024. Quindi, nell'anno olimpico duplice appuntamento; in tre anni poi tre mondiali, dal 2022 al 2024. (ITALPRESS). pdm/com 07-Feb-22 10:52