Papa Francesco da Fabio Fazio: conformista o rivoluzionario?

Il teologo e filosofo Vito Mancuso twitta: “Ho appena finito di vedere il Papa da Fazio: ero scettico, ma mi ricredo completamente. È stato un grande momento di spiritualità e di umanità: grazie a Fabio Fazio, grazie a Papa Francesco!“. A Che tempo che fa il Pontefice non solo è andato, ma ha parlato per diversi minuti toccando diversi temi.

E’ passato dall’argomento della guerra (“Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma questo è al secondo posto. Si pensa alle guerre. E noi siamo abituati a questo. È dura, ma è la verità”) alla fratellanza (“Un uomo ha il diritto di guardare dall’alto in basso un altro uomo solo quando lo aiuta a rialzarsi”) non trascurando la sanità (“Continuate con il sistema sanitario gratuito. Difendetelo. Non dobbiamo cadere in un sistema sanitario a pagamento, dove i poveri non hanno diritto a nulla. Una delle cose belle che ha l’Italia è questo: per favore, conservatelo”) e trovando d’accordo anche il ministro della Salute Roberto Speranza che ha ripreso e rilanciato il concetto sui social.

Ovviamente non son state tutte rose e non sono mancate anche le polemiche. Per diversi follower Bergoglio che va da Fazio è la fotografia perfetta dell’Occidente che è ormai è morto. L’accusa è di sciatteria intellettuale, luoghi comuni, conformismo, banalità. In realtà non gli perdonano di essere molto laico e per niente clericale? Più semplicemente da cattolici gli sarebbe piaciuto anche sentire domande sui cristiani perseguitati, sulle chiese e i simboli cristiani vandalizzati, sulle crisi di vocazione, sulla natalità, sulla secolarizzazione dilagante e sui temi etici.

Di fatto Papa Francesco in pochi minuti ha totalmente smontato le politiche anti-immigrati e anti-sovraniste. Insomma ha toccato i temi politici. E questo non piace proprio a quelli che più frequentano le Chiese però. Contenti invece gli atei per lo più. Uno strano corto circuito.