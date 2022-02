Pechino2022: Curling. Doppio misto batte Canada, semifinale con Svezia

L'altra semifinale metterà di fronte Norvegia e Gran Bretagna. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Ancora una vittoria per il doppio misto azzurro di curling ai Giochi invernali di Pechino. Sulla pista del National Aquatics Center, Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro) centrano la nona vittoria su nove, battendo 8-7 il Canada. Questa sera (20.05 locali, le 13.05 italiane) è in programma la semifinale contro la Svezia, bronzo mondiale in carica, battuta ier sera 12-8. L'altra semifinale metterà di fronte Norvegia e Gran Bretagna. (ITALPRESS). gm/red 07-Feb-22 04:15