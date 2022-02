Pechino2022, positivo lo slittinista Dominik Fischnaller

Il 28enne carabiniere altoatesino aveva conquistato ieri il bronzo nel singolo. PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Lo slittinista Dominik Fischnaller, atleta della delegazione italiana ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è stato riscontrato positivo al tampone per Covid-19. Lo ha reso noto il Coni. "L'atleta, totalmente asintomatico, è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. Il Coni sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del Cio per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo a Dominik una pronta guarigione" si legge nella nota. Proprio ieri, il 28enne carabiniere altoatesino aveva conquistato la terza medaglia per l'Italia con il bronzo nello slittino singolo. Venerdì scorso era stata resa nota la positività di Kevin Fischnaller, cugino e compagno di squadra di Dominik. (ITALPRESS). gm/red 07-Feb-22 12:16