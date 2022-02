Tennis: Wta. Giorgi 30 del mondo, “best” per Paolini e Bronzetti

Immutata la top ten; sul podio Barty, seguita da Sabaelenka e Krejcikova. ROMA (ITALPRESS) – Piccole variazioni in chiave tricolore nel ranking Wta pubblicato oggi. Continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, stabile sulla poltrona numero 30. "Best ranking" invece per Jasmine Paolini, entrata per la prima volta nella top 50 la scorsa settimana, che sale un altro gradino ed è ora numero 48. Posizione invariata per Martina Trevisan, ritornata in top 100 subito dopo gli Australian Open, sempre numero 93. Primato personale, l'ennesimo di questi ultimi mesi, anche per Lucia Bronzetti: la 23enne riminese fa un altro passo avanti e sale al numero 115. Guadagna una posizione anche Sara Errani, ora al numero 145. Nel podio mondiale tutto immutato. Comanda sempre l'australiana Ashleigh Barty, seguita dalla bielorussa Aryna Sabaelenka e dalla ceca Barbora Krejcikova. Questa la nuova top ten della classifica Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 8330 (–) 2. Aryna Sabaelenka (Blr) 5698 (–) 3. Barbora Krejcikova (Cze) 5533 (–) 4. Karolina Pliskova (Cze) 4452 (+1) 5. Paula Badosa (Esp) 4429 (+1) 6. Garbine Muguruza (Esp) 4195 (+1) 7. Maria Sakkari (Gre) 4071 (+1) 8. Iga Swiatek (Pol) 3986 (-4) 9. Anett Kontaveit (Est) 3871 (–) 10. Ons Jauber (Tun) 3070 (+1) Così le italiane: 30. Camila Giorgi 1692 (–) 48. Jasmine Paolini 1153 (+1) 93. Martina Trevisan 783 (–) 115. Lucia Bronzetti 611 (+1) 145. Sara Errani 460 (+1) 163. Elisabetta Cocciaretto 410 (+1) 180. Lucrezia Stefanini 369 (-1) 202. Giulia Gatto-Monticone 340 (-1) 204. Federica Di Sarra 337 (-2) 288. Martina Di Giuseppe 232 (-2) (ITALPRESS). pdm/red 07-Feb-22 10:02