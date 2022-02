Basket: Eurolega. Milano si riscatta, Kaunas battuto per 74-70

L'Olimpia torna al successo in Lituania con 20 punti di Delaney KAUNAS (LITUANIA) (ITALPRESS) – Cinque vittoria consecutiva in trasferta in Eurolega per l'A|X Armani Exchange Milano. Il quintetto di coach Messina, sconfitto in casa nell'ultimo turno dal Fenerbahce e sempre privo di Shields, Mitoglou e Melli, viola il parquet dello Zalgiris Kaunas in un match valido per la 17esima giornata per 74-70, rilanciandosi così in chiave play-off. Delaney, con 20 punti, è il top-scorer della serata, mentre tra i lituani ne realizza 16 Lekavicius. (ITALPRESS). mc/red 08-Feb-22 21:13