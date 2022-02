Calcio: Barcellona. Si dimette il Ceo del club Ferran Reverter

"Motivi personali e familiari", la spiegazione, ma secondo la stampa spagnola ci sarebbero divergenze con il club BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Terremoto en el Barça". Questo il titolo di apertura del sito del quotidiano spagnolo "AS". In un momento in cui la squadra di Xavi (eurorivale del Napoli in Europa League) sta cercando di risalire la classifica (è reduce dalla bella vittoria contro l'Atletico Madrid), arrivano le dimissioni del Ceo del club, Ferran Reverter. Il dirigente, che aveva preso l'incarico l'1 luglio del 2021 dopo l'insediamento del presidente Joan Laporta, secondo il comunicato della società lascia per "motivi personali e familiari", ma secondo la stampa spagnola, in particolare per La Vanguardia, il vero motivo è nelle divergenze di vedute con il club per l'accordo di sponsorizzazione con Spotify che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Dimissioni accettate, ma finchè il Barça non troverà un sostituto Reverter continuerà a svolgere il suo lavoro da amministratore delegato. "Quasi un anno fa ho deciso di lasciare la Germania e tornare al Barcellona per motivi familiari e poco dopo ho accettato la sfida che il presidente Joan Laporta mi ha offerto per guidare l'area esecutiva del Club. Questi mesi sono stati entusiasmanti, ringrazio il presidente per la fiducia e, soprattutto, per il suo entusiasmo e le sue capacità di leadership", le parole dell'ad blaugrana. "Il Barcellona – ha aggiunto – ora ha una squadra dirigenziale di alto livello in grado di posizionare ancora una volta il Barça come leader mondiale. Personalmente ho messo molto impegno e dedizione in questi mesi, ma ora voglio concentrarmi sul vero motivo del mio ritorno a Barcellona che è quello di dedicare più tempo a progetti personali e familiari". (ITALPRESS). ari/red 08-Feb-22 14:05