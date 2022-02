Calcio: Coppa Italia. Atalanta al lavoro in vista Fiorentina, Zapata out

Per il colombiano consulto medico in Finlandia, si teme un lungo stop BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta è tornata ad allenarsi a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, in programma giovedì 10 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo e valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021-2022. La squadra ha effettuato un altro allenamento pomeridiano: Aleksey Miranchuk si è allenato a parte (problema muscolare per il russo che dovrebbe rimanere fuori per altre tre settimane) mentre Duvan Zapata si sottoporrà ad un nuovo consulto medico. L'attaccante colombiano volerà in Finlandia per un esame specialistico con il professor Orava, a Turku, e dovrà decidere se sottoporsi o meno a un intervento chirurgico. La società ancora non si è sbilanciata sui tempi di recupero, ma il timore è che il numero 91 possa restare fuori fino al termine della stagione. Nel frattempo la dirigenza cercherà di capire se sarà il caso di tornare sul mercato per sostituire Zapata, al momento si stanno valutando i profili svincolati e che possono firmare anche con la finestra di mercato chiusa. Qualche indicazione in più anche sulla formazione titolare, Musso vista la squalifica che dovrà scontare domenica contro la Juventus, partirà dal primo minuto. In difesa potrebbe esserci Scalvini mentre sulle corsie esterne spazio a Maehle e Hateboer. Da capire se Gaperini vorrà dare maggior spazio ai due nuovi arrivati, Jeremie Boga e Valentin Mihaila. Domani, mercoledì 9 febbraio, la preparazione proseguirà con un'altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. (ITALPRESS) pia/ari/red 08-Feb-22 18:08