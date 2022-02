Calcio: Eriksen è tornato “Voglio dimostare chi sono”

L'ex Inter "Ho fatto tanti test, sono stato paziente, ora mi sento bene" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Brentford ieri ha abbracciato Christian Eriksen. Il calciatore danese, quanto mai sorridente, a Londra ha cominciato da 24 ore circa la sua nuova avventura calcistica. L'ex Inter, dopo la "terribile" gara tra la sua Nazionale e la Finlandia, di Euro2020, nella quale ha rischiato di perdere la vita, e dopo l'intervento chirurgico, con tanto di defibrillatore cardiaco impiantato, ha svolto il primo allenamento con la squadra londinese. Poi, ha raccontato le sue emozioni, proprio dai canali social del Brentford. "Nei prossimi quattro, cinque mesi voglio dimostrare chi sono e, soprattutto, che sono ancora un giocatore di calcio. Pochi giorni dopo l'arresto cardiaco ho capito cosa mi era successo e pensato subito che dovevo tornare in campo", ha affermato Eriksen. "Ho fatto tanti test e tutto è andato come speravo. Mi mancano un po' la velocità, i tempi di gioco e il tocco ma mi sento bene", ha aggiunto l'ex Inter. "Il cuore ha reagito bene, sono stato paziente, mi sono fidato del mio allenatore e dei medici. Ho seguito il piano che avevano preparato per me e ciò mi ha fatto sentire a mio agio e rilassato, pensando sempre di tornare presto alla normalità", ha concluso Eriksen. (ITALPRESS). pdm/red 08-Feb-22 10:08